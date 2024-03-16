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Школьники Поспелихинского района стали участниками «Классной встречи»

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Школьники Поспелихинского района стали участниками «Классной встречи»

Для учащихся Поспелихинской школы № 4 после уроков было организовано необычное мероприятие под названием «Классная встреча», ее гостями стали полицейские, в том числе сотрудник Госавтоинспекции.

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Госавтоинспектор рассказал ребятам об особенностях службы, задачах, которые ежедневно ставятся перед экипажами ДПС, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам при трудоустройстве.

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Не прошла встреча и без увлекательных историй автоинспектора, которые произошли с ним за годы службы, а также полицейский поделился со школьниками своими воспоминаниями и впечатлениями о первых днях работы.   

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Учащимся напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и рассказали о наиболее распространенных причинах, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. 

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Ребята, в свою очередь, активно задавали интересующие их вопросы и получали на них исчерпывающие ответы от сотрудников полиции. Но на этом «Классная встреча» не закончилась.

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Для школьников были подготовлены спортивные соревнования, судьями которых стали полицейские. Ребятам необходимо было пройти такие испытания, как челночный бег, отжимание и сборка (разборка) автомата.

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Участники «Классной встречи» получили массу положительных эмоций и зарядились отличным настроением.

Взято отсюда.

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