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Пластиковые окна в Горняке

Школьники поздравили бийчанок с Днем 8 марта

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Школьники поздравили бийчанок с Днем 8 марта

Жительниц наукограда, которые шли по Петровскому бульвару ждал приятный сюрприз.

Подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Бийское», учащиеся школы №4 вместе с волонтерами «Спас-Алтай 22» организовали для прекрасных дам праздничную шоу-программу. Музыка, танцы и огромная Панда радовали прохожих и поздравляли с наступающим Международным женским днем. Каждая получила на память фотографию с плюшевым зверем, теплые пожелания и открытку, сделанную руками детей.

Заряд позитива в этот солнечный весенний день получили все, без исключения.

Взято отсюда.

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