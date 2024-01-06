Школьники приняли участие в геолого-краеведческой смене «Геология. Ледниковый период»

С 3 по 6 января, в рамках развития детского геологического движения в Алтайском крае, прошла тематическая геолого-краеведческая смена «Геология. Ледниковый период». В смене приняли участие 50 ребят, занимающихся в объединениях Залесовского, Табунского, Крутихинского, Змеиногорского, Косихинского районов, городов Заринск и Барнаул. Организатором смены выступил Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», при участии Алтайского отделения Русского географического общества, музея «Мир камня» и кафедры геодезии, физики и инженерных сооружений Алтайского государственного аграрного университета.

В программу смены вошли теоретические занятия по направлению «химия» и «геология», увлекательные лекции на тему «Жизнь Земли и жизнь на Земле», «Современные методы геологических исследований» и «Алтайский край -360». Для ребят была проведена учебно-практическая игра «Спилс-карты. Алтайский край», практические занятия на базе музея «Мир камня», мастер-классы по работе с поделочными камнями.

Кроме учебно-практических занятий, для юных геологов была организована экскурсия по исторической части краевой столицы, творческая встреча с ребятами из бардовского клуба «Октябрьский ветер», занятия по оказанию первой медицинской помощи и посещение праздничного концерта в филармонии.

«Ребята разъехались домой обогащенные новыми знаниями, праздничными впечатлениями, общением с единомышленниками, а главное – с желанием продолжить изучение геологического прошлого и настоящего своего края», – говорит директор центра «Алтай» Надежда Авхимович .

Взято отсюда.

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