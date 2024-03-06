реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При этом выбрать наилучший балл у них не получится

Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года

Карандаши и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/844302

Выпускники в России смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомстве отметили, что результат первой попытки в случае пересдачи будет аннулирован, а засчитают только баллы, полученные на пересдаче. Выбрать лучший вариант у школьников не получится.

“Мы знаем, что выпускная кампания – сдача единого государственного экзамена – плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях”, – цитирует Музаева РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас идут консультации по вопросу графиков сдачи экзаменов, чтобы все сроки были соблюдены и выпускники могли получить результаты до начала работы приемных комиссий в вузы.

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм

Блестящий труд. Как на заводе Барнаула делают бриллианты, которые ценят во всем мире

В год на барнаульском “Кристалле” производят около 75 тысяч бриллиантов…

Узнать больше

Стало известно о массовом отравлении российских детей на первенстве по боксу

Mash: в Пензе отравились 11 детей-участников первенства по боксу В…

Узнать больше

Кучеров уступил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Россиянин Кучеров уступил канадцу Маккиннону лидерство в гонке бомбардиров НХЛ…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp