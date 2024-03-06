Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года

При этом выбрать наилучший балл у них не получится

Карандаши и тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/844302

Выпускники в России смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомстве отметили, что результат первой попытки в случае пересдачи будет аннулирован, а засчитают только баллы, полученные на пересдаче. Выбрать лучший вариант у школьников не получится.

“Мы знаем, что выпускная кампания – сдача единого государственного экзамена – плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях”, – цитирует Музаева РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас идут консультации по вопросу графиков сдачи экзаменов, чтобы все сроки были соблюдены и выпускники могли получить результаты до начала работы приемных комиссий в вузы.

новости Локтевский



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