Школьников в Камне-на-Оби эвакуировали после сообщений о минировании 4 марта

В ситуации разбираются правоохранители.

Источник фото: Катунь 24

Письма о заложенных взрывных устройствах также пришли в другие городские организации, пишут «Каменские новости» .

Напомним, сообщения с подобным содержанием уже приходили на электронную почту каменского лицея № 2 на прошлой неделе. Школьники были эвакуированы. Взрывное устройство в здании обнаружено не было.

Ложное сообщение о минировании — уголовно наказуемое преступление (ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Согласно УК РФ, по нему предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , горно алтайск свежие новости республики алтай ,