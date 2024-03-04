реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Школьников в Камне-на-Оби эвакуировали после сообщений о минировании 4 марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Школьников в Камне-на-Оби эвакуировали после сообщений о минировании 4 марта

В ситуации разбираются правоохранители.

Источник фото: Катунь 24

Письма о заложенных взрывных устройствах также пришли в другие городские организации, пишут «Каменские новости» .

Напомним, сообщения с подобным содержанием уже приходили на электронную почту каменского лицея № 2 на прошлой неделе. Школьники были эвакуированы. Взрывное устройство в здании обнаружено не было.

Ложное сообщение о минировании — уголовно наказуемое преступление (ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Согласно УК РФ, по нему предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

горняк22 телеграм
Какая погода будет в Алтайском крае на 8 Марта и длинных выходных?

Какая погода будет в Алтайском крае на 8 Марта и длинных выходных?

Днем 8 марта синоптики обещают потепление, а в воскресенье столбики…

Узнать больше
Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала…

Узнать больше
«Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

«Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

«Ростех»: начаты поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами «Гроза.04.К» В…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp