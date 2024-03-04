Школьников в Камне-на-Оби эвакуировали после сообщений о минировании 4 марта

В ситуации разбираются правоохранители.
Источник фото: Катунь 24
Письма о заложенных взрывных устройствах также пришли в другие городские организации, пишут «Каменские новости» .
Напомним, сообщения с подобным содержанием уже приходили на электронную почту каменского лицея № 2 на прошлой неделе. Школьники были эвакуированы. Взрывное устройство в здании обнаружено не было.
Ложное сообщение о минировании — уголовно наказуемое преступление (ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Согласно УК РФ, по нему предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.
Взято отсюда.
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