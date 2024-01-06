Школу искусств в алтайском селе капитально отремонтируют за 42 млн рублей

Деньги выделили по нацпроекту “Культура”

Фото: районная газета “На земле Троицкой”

В 2024 году в селе Троицкое в Алтайском крае проведут капитальный ремонт местной школы искусств. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства. На эти цели из федерального и краевого бюджетов суммарно выделено более 42 млн рублей.

Ремонт будут проводить в рамках национального проекта “Культура”. Ожидается, что все работы будут завершены до 1 ноября 2024 года. В школе искусств планируется заменить все коммуникации, перестелить пол, заменить окна и подоконники, отремонтировать фасад и входную группу.

В региональном Минкульте сообщили, что на время капремонта занятия приостанавливать не будут, но их перенесут на площадки других соцучреждений в Троицком.

Здание Троицкой школы искусств построено более 40 лет назад и давно требует ремонта. При этом учреждение в 2023 году вошло в список лучших образовательных организаций региона. Там преподают музыкальное искусство, живопись, театр и хореографию.

О том, что по нацпроекту “Культура” сделали в Алтайском крае в 2023 году, читайте в спецпроекте на amic.ru.

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