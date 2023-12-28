Сергей Шнуров Фото: кадр из youtube.com

Возмущения и критика мероприятия в Сети переросли в настоящий скандал с последствиями для российских звезд. Суд также признал вечеринку пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений

Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров выпустит песню “Тюль”, посвященную нашумевшей вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor, сообщает “Лента.ру”.

“Голые – теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы”, – отметил он в композиции.

Трек музыкант опубликовал на официальном канале группы на YouTube. В настоящее время клип набрал более 500 тысяч просмотров. Кроме того, сейчас ролик занимает второе место среди музыкальных видео на вкладке “В тренде”.

Напомним, что скандальная вечеринка с полуголым дресс-кодом прошла 20 декабря в клубе Mutabor. Фото и видео с мероприятия просочились в Сети и вызвали волну негодования у общественников.

Пришедшие на вечеринку звезды, например Филипп Киркоров и Дима Билан, принесли извинения за участие в этой встрече.

Сама организатор мероприятия Анастасия Ивлеева сначала высмеивала критику в свою сторону, однако позже извинилась и она. На фоне разгоревшегося скандала сотрудники ФНС начали в ее отношении проверку.

Взято отсюда