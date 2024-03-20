Шойгу поручил усилить защиту черноморских кораблей от беспилотников

Фото: Минобороны России

Шойгу отметил, что тренировки экипажа кораблей необходимо проводить днем и ночью. Личный состав будет готовиться к отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами

На корабли Черноморского флота необходимо установить огневые средства для поражения беспилотников, а также проводить ежедневные тренировки с личным составом. Такие инструкции дал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения командного пункта Черноморского флота, передает ” Российская газета “.

Кроме того, для поражения беспилотников ВСУ моряки станут активней применять крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы.

Шойгу добавил, что за последнюю неделю с помощью разведывательно-ударных систем войска РФ уничтожили три американских ЗРК Patriot, боевую машину РСЗО Vampire, более десятка западных артсистем, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой российские бойцы во время боя осмотрели подбитый танк Abrams. Машину в начале марта дронами вывела из строя группировка войск “Центр”. Военные пришли к выводу, что ничего необычного в этой технике нет.

Взято отсюда.

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