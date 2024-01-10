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Шойгу: потери ВСУ за год составили более 215 тысяч человек

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Шойгу: потери ВСУ за год составили более 215 тысяч человек

Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, считает министр обороны

Украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, пишет РИА Новости.

“Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения”, — заявил глава ведомства.

При этом Шойгу отметил, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, в то время как в украинских войсках отмечается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.

Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, сказал Шойгу. Министр выразил уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

“Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции”, — подчеркнул глава ведомства.

Украинское командование в 2023 году возлагало большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в начале июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск.

Три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского “контрнаступа”. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря заявил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек.

В конце декабря стало известно, что украинское правительство внесло законопроект о мобилизации, который содержит положения об отмене срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и лишать их восможности реализовывать различные гражданские права.

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Взято отсюда

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