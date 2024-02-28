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Шойгу выступил в МО: потери ВСУ 444 тыс. человек, ВС РФ освобождают территории

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Шойгу выступил в МО: потери ВСУ 444 тыс. человек, ВС РФ освобождают территории

В среднем с начала года Киев ежедневно теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции потеряли более 444 тыс. человек, а с начала 2024 года потери украинской армии составляют в среднем свыше 800 человек в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Глава военного ведомства сообщил об освобождении новых территорий и рассказал о планах перевооружения Восточного и Центрального военных округов.

После освобождения Авдеевки российские военные улучшают положение на донецком и купянском направлениях, “овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ”.

За два месяца текущего года на всех направлениях освобождено порядка 327 кв. км в Донбассе и Новороссии. В частности, за прошедшую неделю ВС РФ выбили украинских военных из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики. 

В среднем с начала года Киев ежедневно теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного производства. В то же время 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о 31 тыс. погибших за два последних года с начала СВО, однако он оговорился, что не может назвать число раненых и пропавших без вести.

Командование ВСУ “пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта”, отмечает российское командование. Но российские военные методично уничтожают украинские резервы и не допускают возможностей переброски их на линию боевого соприкосновения.

“В недалеком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций”.

Такое положение “свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима”, подчеркнул Шойгу.

Министр обороны также коснулся и других горящих вопросов. В частности, он отметил, что обстановка в Центральной Азии “остается сложной”:

“Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков “Исламского государства”* выросла на 15%. <…> Одновременно с этим ожидается почти 20%-ный рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии”.

Шойгу сообщил, что в Центральной Азии “значительно нарастили свою антироссийскую деятельность” прозападные неправительственные организации, но МО РФ осведомдено о текущем положении дел: “Принимаем меры упреждающего характера”.

Соединения Центрального военного округа в 2024 году получат более 360 единиц новой и модернизированной техники, их оснащают в том числе ракетными комплексами “Искандер-М” и реактивными системами залпового огня “Торнадо-Г”. “Будут реорганизованы 18 воинских частей”.

Также США продолжают использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе Тайваня для оправдания расширения своего военного присутствия и совместных учений США и их союзников.

Глава минобороны заявил, что Восточный военный округ получит более 200 современных и модернизированных образцов техники, включая РСЗО “Торнадо-С”, зенитные ракетные комплексы “Тор-М2” и боевые бронированные машины “Тайфун”.

“Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов”.

* Группировка запрещена в России.

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Взято отсюда

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