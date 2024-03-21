реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Шойгу заявил, что в России появятся две новые армии и 14 дивизий

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Шойгу заявил, что в России появятся две новые армии и 14 дивизий

Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Шойгу отметил, что войска РФ продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций. Министр пообещал совершенствовать состав армии

До конца года в России планируется сформировать две общевойсковые армии и 13 соединений, в числе которых 14 дивизий и 16 бригад. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает “Коммерсант”.

Так, в структуре министерства уже сформированы Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. Также РФ будет и дальше укреплять силы на юго-западном направлении, где сохраняется сложная обстановка из-за СВО.

Кроме того, Южному военному округу поставят более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Также там вводят в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

Ранее Шойгу заявил, что на корабли Черноморского флота необходимо установить огневые средства для поражения беспилотников, а также проводить ежедневные тренировки с личным составом.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Депутат Европарламента от Эстонии Террас: Путина нужно назвать фюрером

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, ныне депутат Европейского парламента от…

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе…

В Брюсселе 5 апреля состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя…

Бразилия, Индия и США в 2023 году стали лидерами по импорту…

Бразилия, Индия и США возглавили список ключевых покупателей российских удобрений…

Игрок «Торонто» Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времен

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признался, что ему приятно смотреть на голы…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp