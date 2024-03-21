Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Шойгу отметил, что войска РФ продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций. Министр пообещал совершенствовать состав армии

До конца года в России планируется сформировать две общевойсковые армии и 13 соединений, в числе которых 14 дивизий и 16 бригад. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает “Коммерсант”.

Так, в структуре министерства уже сформированы Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. Также РФ будет и дальше укреплять силы на юго-западном направлении, где сохраняется сложная обстановка из-за СВО.

Кроме того, Южному военному округу поставят более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Также там вводят в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

Ранее Шойгу заявил, что на корабли Черноморского флота необходимо установить огневые средства для поражения беспилотников, а также проводить ежедневные тренировки с личным составом.

Взято отсюда