Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
Он поручил одному из предприятий ОПК организовать круглосуточную работу
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятий оборонно-промышленного комплекса в Тульской области организовать круглосуточную работу. Об этом сообщает пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.
Министр посетил одно из предприятий концерна “Алмаз-Антей”. Там он проверил выполнение гособоронзаказа.
“Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции”, — подчеркнули в ведомстве.