ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Reuters: РФ отказалась от помощи других стран в расследовании гибели Пригожина
Новости Алтай
Более 12 млрд рублей направили на систему образования в 2023 году в Барнауле
Новости Алтай
Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ в Черном море
Новости Алтай
В Москве простились с Глебом Панфиловым
Новости Алтай
Соцсети: парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку у ТЦ в Барнауле и сбежал
Новости Алтай
Сбитый украинский дрон уничтожил сельский туалет в Воронежской области

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай628 News
Новости Горняк138 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления70 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

ГОРНЯК2201 mins

Он поручил одному из предприятий ОПК организовать круглосуточную работу

Фото: unsplash.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятий оборонно-промышленного комплекса в Тульской области организовать круглосуточную работу. Об этом сообщает пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

Министр посетил одно из предприятий концерна “Алмаз-Антей”. Там он проверил выполнение гособоронзаказа.

“Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции”, — подчеркнули в ведомстве. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News