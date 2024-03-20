Шойгу, посетив Севастополь, пошел на неожиданный флотский маневр

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сергей Шойгу, министр обороны России, посетил штаб Черноморского флота в Севастополе после нескольких попыток диверсий. Этот визит подчеркнул стремление России укрепить свою военно-морскую оборону в ответ на продолжающиеся украинские атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и надводных кораблей, сообщает бельгийское издание Naval Recognition, ссылаясь на секретный отчет разведывательной службы Министерства обороны Великобритании.

Как подчеркивается в отчете, Минобороны России адекватно реагирует на украинскую угрозу флоту. Особое внимание уделяется проведению ежедневных учений по обеспечению готовности к борьбе с беспилотниками, как в воздухе, так и на воде. Цель таких учений состоит в том, чтобы экипажи кораблей могли эффективно отражать атаки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В рамках новых мер безопасности, Сергей Шойгу приказал установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на некоторых военно-морских объектах, что значительно повысит их оборонительные возможности против морских угроз. В свете усиления украинских угроз, Россия также разрабатывает несколько новых типов беспилотников.

Первые атаки на корабли Черноморского флота со стороны украинцев произошли в конце лета 2022 года, а в 2023 году активность этих атак значительно увеличилась. Для этого украинцам потребовались британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp, которые они получили от Запада. Кроме того, США предоставили Украине технологии морских беспилотников – безэкипажных катеров. Как пишет Свободная Пресса.

Фото: novyefoto.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22