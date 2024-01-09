Шойгу поздравил алтайский полк с присвоением почетного звания “гвардейский”

Государственные награды получили более 190 алтайских военнослужащих

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты, расположенный в селе Топчиха Алтайского края, с присвоением почетного наименования “гвардейский”. Об этом рассказали в телеграм-канале Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что алтайский полк “с честью выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, обеспечивая огневую поддержку действий общевойсковых подразделений и частей группировки войск “Центр”.

“За отличие, проявленное при выполнении боевых задач, отвагу и мужество, более 190 военнослужащих полка награждены государственными наградами”, – говорится в сообщении.

Напомним, полк расквартирован в селе Топчиха Алтайского края. Имеет в вооружении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек”, предназначенные для сплошного объемного поражения. Сейчас он выполняет задачи в составе 41-й общевойсковой армии ЦВО, которая участвовала в прикрытии Донецка и штурме Авдеевки, уточняет телеграм-канал регионального управления по печати и массовых коммуникаций.

Гвардейский полк – высшая форма воинской организации и отличительный знак особой доблести и отваги в армии РФ. Он имеет особый статус и считается гордостью для военнослужащих. Помимо алтайского полка, почетное наименование присвоили 40-му инженерно-саперному полку из Тюменской области и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) из Тывы.

город Горняк



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