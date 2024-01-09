Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Шойгу поздравил алтайский полк с присвоением почетного звания “гвардейский”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Государственные награды получили более 190 алтайских военнослужащих

Шойгу поздравил алтайский полк с присвоением почетного звания "гвардейский"

Фото: unsplash.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты, расположенный в селе Топчиха Алтайского края, с присвоением почетного наименования “гвардейский”. Об этом рассказали в телеграм-канале Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что алтайский полк “с честью выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, обеспечивая огневую поддержку действий общевойсковых подразделений и частей группировки войск “Центр”.

“За отличие, проявленное при выполнении боевых задач, отвагу и мужество, более 190 военнослужащих полка награждены государственными наградами”, – говорится в сообщении.

Напомним, полк расквартирован в селе Топчиха Алтайского края. Имеет в вооружении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек”, предназначенные для сплошного объемного поражения. Сейчас он выполняет задачи в составе 41-й общевойсковой армии ЦВО, которая участвовала в прикрытии Донецка и штурме Авдеевки, уточняет телеграм-канал регионального управления по печати и массовых коммуникаций.

Гвардейский полк – высшая форма воинской организации и отличительный знак особой доблести и отваги в армии РФ.  Он имеет особый статус и считается гордостью для военнослужащих. Помимо алтайского полка, почетное наименование присвоили 40-му инженерно-саперному полку из Тюменской области и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) из Тывы.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix