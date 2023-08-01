Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку ВСУ в одиночку

Отмечается, что военных наградят за “проявленное мужество и героизм”

Фото: unsplash.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который отразил атаку колонны Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что военных наградят за “проявленное мужество и героизм”. Какая именно награда для них подготовлена – не уточняется.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели запись. Такой героизм и профессионализм военных вызывает восхищение и чувство гордости за российских солдат, подчеркивал Песков.

Источник