ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
На особом контроле. В мэрии обсудили повреждение газопровода в Барнауле
Новости Алтай
Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку ВСУ в одиночку
Новости Алтай
Умер основатель сети магазинов “Аникс” Александр Никитин
Новости Алтай
В Анапе мужчина проник в детский лагерь и надругался над пятью девочками
Новости Алтай
Движение на улицах рядом с поврежденным газопроводом в Барнауле открыли
Новости Алтай
Золотеющий диск. Снимки “Осетровой” Луны в Барнауле

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай275 News
Новости Горняк67 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
>
объявления

Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку ВСУ в одиночку

редактор01 mins

Отмечается, что военных наградят за “проявленное мужество и героизм”

Фото: unsplash.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который отразил атаку колонны Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что военных наградят за “проявленное мужество и героизм”. Какая именно награда для них подготовлена – не уточняется. 

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели запись. Такой героизм и профессионализм военных вызывает восхищение и чувство гордости за российских солдат, подчеркивал Песков. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика