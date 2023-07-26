Шойгу прилетел в Северную Корею
Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов
Фото: kremlin.ru
Российская военная делегация под руководством министра обороны Сергея Шойгу прибыла в Северную Корею, пишет “Интерфакс”.
Делегация, в частности, поучаствует в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
Визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и развитию сотрудничества между странами.
Всего Шойгу пробудет в республике два дня.