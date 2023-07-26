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Шойгу прилетел в Северную Корею

редактор01 mins

Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов

Фото: kremlin.ru

Российская военная делегация под руководством министра обороны Сергея Шойгу прибыла в Северную Корею, пишет “Интерфакс”.

Делегация, в частности, поучаствует в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и развитию сотрудничества между странами.

Всего Шойгу пробудет в республике два дня.

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