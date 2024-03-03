Шольц и Макрон поссорились из-за русских. Канцлер грозит Европе возмездием Третьего рейха

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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. А дела у Запада и впрямь идут плохо, если не сказать хуже. Предметом разногласий между Макроном и Шольцем по официальной версии, если так можно выразиться, является провал проекта «Анти-Россия». Поскольку это была затея слишком масштабная, уже потрачены сотни миллиардов денег, а счет жертвам среди западных людей пошел на десятки тысяч, то кто-то просто обязан ответить головой за данную катастрофу.

Германия и Франция были главными пропагандистами, поставщиками вооружений и финансовой помощи Зеленскому, а также оказывали ему всемерную помощь. Прикрывали его на политическом поприще в особо трудные для него моменты. Поначалу действовали в унисон, но чем больше копилось плохих новостей с поля брани, тем ширилось недопонимание. Простой пример – Париж раскошелился всего на 640 млн евро для режима, тогда как Берлин вырвал из своего бюджета целых 17 млрд евро. При том, что немецкая экономика больше французской пострадала из-за потери российского газа, потому что у месье осталась вся их атомная энергетика.

Макрон по мнению Шольца виноват в том, что слишком громко кричит, обещает нереальные вещи, но на практике практически ничего уже не делает. В ответ тот обвиняет немецкого коллегу в нерешительности и мягкотелости. Но главное – никто из них не берется спрогнозировать, что будет дальше, и как им себя вести. Они заранее перекладывают ответственность за дальнейшую помощь экс-комику друг на друга.

За конфликтом двух политиков скрывается более серьезная конфронтация, между Германией и Францией. Соседние страны всю историю своего существования только и делали, что враждовали. Причем главным оружием зачастую была подлость. Сегодня заносчивые французы обижены на трудолюбивых немцев за то, что те вывели свою страну в ранг главной экономики Европы. И с этой позиции давят на всех остальных, включая Париж. Причем, судя по последним утечкам из германского правительства, там перестали стесняться лавров тевтонов и завоеваний Третьего рейха. Берлин вновь готовится подмять Европу под свой железный сапог, и нетрудно угадать, кого раздавят первым.

В Европе опасаются, что и без того тяжелая экономическая ситуация превратится в катастрофу, если Германия и Франция начнут враждовать. Поэтому озвучивается прагматичная идея – принести в жертву политиков, чтобы сохранить страны. Обвинить во всех грехах конкретного человека, чтобы заменить его другим персонажем. Но есть сложность с тем, что добровольно на плаху пока никто подниматься не желает, а ведь часики-то тикают и уже пора что-то решать.

Фото: tvzvezda.ru

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Автор: vizitka01

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