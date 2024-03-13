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Пластиковые окна в Горняке

Шоссе в пролетах. Как стройка новой развязки на въезде в Барнаул обрастает металлом

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Мостостроители продолжают работы на пролетах в пределах основного пятна застройки и, возможно, скоро приступят к монтажу конструкций на шоссе Ленточный Бор

Большая стройка на Змеиногорском тракте встретила вторую весну. Год назад здесь только готовили площадку для реконструкции развязки, а сегодня небо подпирают стальные пролеты на железобетонных опорах. Причем металлоконструкции теперь занимают не только основное пятно застройки. Они громоздятся на шоссе Ленточный Бор и рядом с придорожным кафе “У Григорича”. Работы явно скоро выйдут на новый этап. Фотокорреспондент “Толка” съездил на место, чтобы разведать обстановку. Что он увидел, смотрите в нашей фотоподборке.

От весны до весны

Взято отсюда

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