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SHOT: двухлетний ребенок погиб при странных обстоятельствах в детском саду Казани

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14 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Загадочная смерть случилась в детском саду в Казани. Там двухлетний ребенок потерял сознание во время игры. 

По данным Telegram-канала SHOT, трагедия произошла в казанском детсаду №315 на улице Октябрьской в минувшую пятницу. Днём девочке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребёнка.

Известно, что до этого малышка почти месяц лечилась от ОРВИ.

Фото: arh.tsargrad.tv

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Автор: vizitka01

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