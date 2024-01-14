SHOT: двухлетний ребенок погиб при странных обстоятельствах в детском саду Казани

|

14 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Загадочная смерть случилась в детском саду в Казани. Там двухлетний ребенок потерял сознание во время игры.

По данным Telegram-канала SHOT, трагедия произошла в казанском детсаду №315 на улице Октябрьской в минувшую пятницу. Днём девочке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребёнка.

Известно, что до этого малышка почти месяц лечилась от ОРВИ.

Фото: arh.tsargrad.tv

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский