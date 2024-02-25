Shot: в Новосибирске неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево

Фото: Ангелина Вайгель

На место прибыли сотрудники полиции. Однако проверка показала, что в здании нет подозрительных предметов, представляющих опасность

Ночью 25 февраля на почту новосибирского аэропорта Толмачево пришло сообщение о минировании воздушной гавани, сообщает телеграм-канал Shot .

После этого территорию аэропорта проверили, однако подозрительных устройств не обнаружили. Эвакуацию в здании не проводили.

В настоящее время полиция ищет тех, кто сообщил о минировании.

Ранее сообщалось , что подростка из Алтайского края осудили за ложное сообщение о бомбе в ТЦ.

Взято отсюда.

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