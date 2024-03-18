Незаконная агитация, попытка порвать книгу списка избирателей и успех дистанционного голосования. В центре общественного наблюдения подвели итоги выборов с точки зрения их безопасности и легитимности

Выборы в Алтайском крае в целом прошли спокойно, однако за три дня круглосуточной работы штаб общественного наблюдения выявил и предотвратил свыше 40 нарушений.

К слову, в 2021 году инцидентов было в 15 раз больше. Среди самых распространенных нарушений – незаконная агитация в период самого голосования. 22 случая выявили наблюдатели-студенты с помощью соцсетей.

“Мы связываемся с владельцем соответствующей страницы, сайта. Объясняем, что это незаконно, что штраф может быть 20 тысяч рублей. Если это вовремя убирают, то мы считаем, что наша функция исполнена, просто фиксируем. Если это злостное нарушение, мы передаем информацию в органы внутренних дел. Два таких материала передали”, – объяснил руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков.

С помощью соцсетей в крае также мониторили и разоблачали фейки. Все вручную, никаких ботов, поэтому работали в три смены и даже ночью. Та же история касается и онлайн-камер. Они не отключались вообще. В местах, где интернет плохой, вели видеозапись. Ну и, конечно, на участках работали наблюдатели, которые пресекали попытки испортить бюллетени.

“Зеленка, чернила, поджоги кабинок мы видим по России. У нас в Сибири с зеленкой два инцидента было. В Новосибирске смогли залить, а в Республике Алтай вовремя пресекли. Везде, где осуществляли эти попытки, людей обманывали на деньги, говоря “Вернем, если ты сделаешь”. Все это делалось из-за рубежа. То есть в 2018 году такого не было”, – отметил политолог Константин Лукин.

В Алтайском крае таких серьезных инцидентов не было. Однако попытки помешать голосованию предпринимались. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной итогам выборов.

“В последний день голосования жительница Барнаула пыталась порвать книгу списка избирателей. Ей, конечно, не удалось. Органы внутренних дел сейчас разбираются. И можно сказать, что это самый серьезный инцидент. Ничего серьезнее не было”, – рассказал Алексей Чесноков.

Что же касательно дистанционного электронного голосования, то оно выдержало. Система блокчейна даже оставила запас по прочности. Однако интернет от активности граждан и DoS-атак периодически сбоил. Неприятная ситуация, учитывая, что Алтайский край был в лидерах по числу пользователей ДЭГ.

Взято отсюда