Штаб общественной поддержки Алтайского края начал работу в Барнауле

Главная цель – объединить некоммерческие организации, творческие союзы, спортивные федерации и предоставить им площадку для работы.

Источник фото: Катунь 24

Коммуникацию выстроили успешно! Площадка сетевой лаборатории IT — тимуровцев «Игровест» уже в первый день работы пришлась по душе школьникам. Сегодня здесь презентуют игры с дополненной реальностью по историческому краеведению. Устраивать подобные встречи в планах регулярно.

«Могут приходить любые желающие, кому интересна та тематика, которую мы предлагаем. Сегодня мы играем в игру «Книга памяти рода», и два раза в месяц мы будем представлять одну из игр, чтобы участники осваивали новую компетенцию, создавали интересную историю», — рассказала директор центра проектных решений общественно-активных школ, методист АИРО Алена Митина.

Штаб общественной поддержки – площадка для взаимодействия спортивных, образовательных, волонтерских и других объединений. Здесь они могут проводить лекции, мастер-классы, организовывать мини-спектакли, концерты. На открытии штаба побывал председатель АКЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

«Площадка, которая предоставляется безвозмездно. Тепло, уютно, все возможности есть для того, чтобы и собраться, что-то обсудить, провести мероприятие. Встречу провести», — отметил председатель АКЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

В первый день работы штаба проводился прием граждан, работали дискуссионные площадки. Чтобы разместиться здесь, нужно оставить заявку через социальные сети. Вам предоставят место и дату для мероприятия.

«Здесь можно проводить мероприятия различного уровня – как от творческих мастер-классов, так и круглых столов, арт-сессий, мероприятий. Здесь могут объединяться различные общественные организации, которые существуют в крае», — поделилась доверенное лицо президента РФ, командир регионального отделения Российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова.

Работать на площадке уже планируют 50 НКО, 20 спортивных федераций, региональный молодёжный парламент, а также фотографы, поэты, писатели. Юристы будут вести прием граждан, также будут работать специалисты по написанию грантов и другие. Штаб общественной поддержки Алтайского края будет работать как в будни, так и по выходным.

Взято отсюда.

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