Шторм с ураганным ветром и дождем обрушится на Алтайский край

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Барнаульцам и жителям края снова советуют одеваться теплее и внимательно следить за погодными сводками. На регион надвигается зимний шторм с дождями и метелями

Новогодние каникулы-2024 завершатся непогодой. На Алтайский край обрушатся сильный ветер, метели и дождь, предупредили в алтайском МЧС.

В Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с.

Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, местами сильные гололёдные явления, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

9 января возможно похолодание, предупредили в алтайском МЧС.

По данным алтайского ЦГМС, температура в Алтайском крае в понедельник, 8 января, будет колебаться в пределах минус 16-11 градусов, а местами поднимется до минус 9-4 градусов.

Важно следить за информацией о состоянии дорог. Во имя собственной безопасности в сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться. При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание системам отопления, печам и обогревателям.

Взято отсюда.

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