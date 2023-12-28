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Шторм, снег и плюсовые температуры. На Алтае аномально потеплеет перед Новым годом

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Синоптики обещают аномальное тепло

Шторм, снег и плюсовые температуры. На Алтае аномально потеплеет перед Новым годом

В последние дни 2023-го в Алтайском крае будет не по-зимнему тепло: синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют аномально высокие температуры, снегопады с дождем и штормовое предупреждение.

Сегодня, 28 декабря, ожидаются снежные заносы, мокрый снег с дождем и гололед. Ветер подует юго-западный, со скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от -2 до +3.

В пятницу, 29 декабря, потеплеет уже до +2… +7 градусов. В краевой столице — от 0 до +2. В субботу, 30 декабря, ветер усилится местами до 24 метров в секунду. Продолжатся метели и снегопад. На дорогах гололедица, говорится на сайте регионального ЦГМС.

В субботу, 30 декабря, будет легкий минус. До -6 градусов — в регионе, до -5 градусов — в его столице. Ветер подует со скоростью до 24 метров в секунду, в Барнауле — до 19 метров в секунду.

— В период с 29 по 31 декабря включительно порывы ветра будут достигать 17–22 метров в секунду, днем 29 и 30 декабря местами он усилится до 25–27 м/с. В большинстве дней уходящего года будет идти снег. В пятницу на фоне положительных температур возможны дожди с мокрым снегом, — рассказала Амику Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого ЦГМС.

Недавно NGS22.RU рассказывал, какая погода будет в Новый год в Барнауле. По словам Людмилы Сырых, ожидается «небольшой ветерок со снегопадами». Подробнее узнать о погоде в главную ночь года можно по ссылке.

Взято Источник
28.12.2023

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