Зима. Снег. Погода. Фото: ru.freepik.com

Последние дни декабря обещают быть неспокойными: жителей Алтайского края ждет “погодное комбо” из сильного ветра, дождя, снега, метелей

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в краевом ЦГМС.

Так, уже 30 декабря в крае обещают сильный порывистый ветер, который подует с юга со скоростью до 27 м/с (97,2 км/ч). В целом по краю прогнозируют дожди, мокрый снег, переходящий в снег и метель. На дорогах будет скользко. Также жителей края предупреждают о снежных заносах. Ночные температуры составят 0…-5 градусов, днем будет около 0…-5.

В последний день уходящего года, 31 декабря, погода продолжит бушевать: в целом по краю ожидается снег и метели, на дорогах гололед. Ночью столбики термометров покажут -5…-10 градусов, днем ожидается в районе 0…-5 градусов. Юго-западный ветер может усилиться до 24 м/с.

1 января в крае синоптики прогнозируют небольшой снег, местами мокрый снег и метели. На дорогах по-прежнему гололед. Ночные температуры составят -4…-9 градусов, днем будет около -4…+1 градуса. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Взято отсюда