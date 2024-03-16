Снег. Ветер. Погода Фото: unsplash.com

В течение двух дней в регионе сохранится ненастная погода, затем ожидается прекращение осадков и небольшое потепление до +10

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Днем 16-го и ночью 17 марта синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, а местами с порывами до 28 м/с. Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, дождя, местами пройдут сильные осадки, вероятны метели, гололедные явления и отложение мокрого снега. На дорогах – местами сильная гололедица и снежные заносы, предупреждает региональный ЦГМС.

Днем 16 марта в Алтайском крае воздух прогреется до -3…+2 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой, по северу умеренный снег, мокрый снег, местами метели. Ветер подует юго-западный, 10-15 м/с, с порывами до 25-28 м/с.

Наибольшее усиление ветра ожидается в Барнауле, в Бийском, Заринском, Залесовском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Курьинском, Первомайском, Петропавловском, Топчихинском, Целинном и Чарышском районах.

В Барнауле в субботу будет -1…-3 градуса, также в конце дня – небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах местами сохраняется сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, во второй половине дня с порывами до 20 м/с.

Взято отсюда