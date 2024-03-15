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Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 16 марта

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Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами порывы 25-28 м/с

Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 16 марта

Метель / Фото: unsplash.com

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 марта. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в отдельных районах пройдет небольшой, по северу умеренный, снег и мокрый снег.

Местами ожидаются метели и гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле от -1 до -3 градусов. В конце дня небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, во второй половине дня порывы до 20 м/с.

город Горняк

Источник

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