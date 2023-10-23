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Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Днем пройдут небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег

Фото: unsplash.com

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, днем пройдут небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Местами возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле ожидается от +4 до +9 градусов. Небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Местами возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

новости Алтайский

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