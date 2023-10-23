Штормовой ветер в Барнауле сносит заборы и переворачивает остановки
Горожане рассказывают о том, что разрушений становится все больше
Фото: “Инцидент Барнаул”, Barnaul22
Жители Барнаула в социальных сетях рассказывают о последствиях штормового ветра. Из-за непогоды в городе становится все больше разрушений.
По словам очевидцев, остановка рухнула на 80-й Гвардейской Дивизии, возле больницы № 8. Металлический павильон перевернуло. Также в сообществе “Инцидент Барнаул” пользователи рассказали, что с остановки “Россия” срывает крышу.
Подписчики паблика Barnaul22 информируют о том, что у ТРЦ “Огни” упал забор, который был установлен у трамвайных путей.
На улице Георгия Исакова с дома № 222 валятся куски кровли. Уже пострадал один из припаркованных автомобилей.
В нескольких частях города упали деревья.
новости Локтевский
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