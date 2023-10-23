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Штормовой ветер в Барнауле сносит заборы и переворачивает остановки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Горожане рассказывают о том, что разрушений становится все больше

Фото: “Инцидент Барнаул”, Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях рассказывают о последствиях штормового ветра. Из-за непогоды в городе становится все больше разрушений.

По словам очевидцев, остановка рухнула на 80-й Гвардейской Дивизии, возле больницы № 8. Металлический павильон перевернуло. Также в сообществе “Инцидент Барнаул” пользователи рассказали, что с остановки “Россия” срывает крышу.

Подписчики паблика Barnaul22 информируют о том, что у ТРЦ “Огни” упал забор, который был установлен у трамвайных путей. 

На улице Георгия Исакова с дома № 222 валятся куски кровли. Уже пострадал один из припаркованных автомобилей.

В нескольких частях города упали деревья. 

новости Локтевский

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