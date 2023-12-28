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Штормпрогноз. Барнаульский нумеролог рассказал, каким будет 2024 год

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Штормпрогноз. Барнаульский нумеролог рассказал, каким будет 2024 год

Молния, гроза Фото: unsplash.com

В наступающем году будет много напряжения, в том числе в семьях, но откроются и новые возможности. Например, новичкам в бизнесе будет сопутствовать удача

2024 год обещает быть похожим на грозовую тучу с молниями и богатым на события, вычислил барнаульский нумеролог Вячеслав Классин. Он рассказал “КП-Барнаул”, чего ждать в следующем году.

Если проанализировать исторические события прошлых лет, то можно отметить некоторые закономерности, уверен нумеролог. Он просмотрел историю России и мира вплоть до 1960-го года.

“Следующий год, если сложить все цифры (два, ноль, два и четыре), будет восьмеркой. Такую же цифру в сумме давал 1988-й – это был очень богатый на события год: перестройка, вывод войск из Афганистана, серьезное повышение пенсии и др. И 2024-й год тоже обещает быть событийным”, – отметил эксперт.

Взято отсюда

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