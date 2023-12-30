Шторпрогноз: в новогоднюю ночь Алтайский край накроют метели и сильный ветер

Алтайские синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. В последний день уходящего года, а также в новогоднюю ночь ожидаются снег, метели, усиление ветра.

По информации Алтайского ЦГМС 31 декабря на большей части территории региона прогнозируется снег, метели. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Порывы юго-западного ветра местами могут достигать 25–28 м/с. Температура ночью -5,-10 гр., днём -4,+1 гр.

В региональном ГУ МЧС предупредили, что в связи с прогнозируемой непогодой возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях. Также могут падать деревья и слабозакрепленные конструкции, увеличится количество ДТП.

При происшествии звоните на 101 или 112.

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