Шторпрогноз: в новогоднюю ночь Алтайский край накроют метели и сильный ветер

Алтайские синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. В последний день уходящего года, а также в новогоднюю ночь ожидаются снег, метели, усиление ветра.
По информации Алтайского ЦГМС 31 декабря на большей части территории региона прогнозируется снег, метели. На дорогах гололедица и снежные заносы.
Порывы юго-западного ветра местами могут достигать 25–28 м/с. Температура ночью -5,-10 гр., днём -4,+1 гр.
В региональном ГУ МЧС предупредили, что в связи с прогнозируемой непогодой возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях. Также могут падать деревья и слабозакрепленные конструкции, увеличится количество ДТП.
При происшествии звоните на 101 или 112.
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