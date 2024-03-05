Штраф или болезнь: почему не стоит собирать подснежники весной

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05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Весной многие россияне любят отправляться в лес за подснежниками. Однако мало кто знает, что сбор некоторых цветов может обернуться невероятными проблемами. Эксперты рассказали, почему от привычки собирать подснежники лучше отказаться. Пишет Теперь Внимание!

Все дело в том, что некоторые первоцветы включены в Красную книгу. За их уничтожение, добычу, хранение или сбор предусмотрено административное наказание. В случае проступка физическому лицу придется заплатить до пяти тысяч рублей, а организации — до миллиона.

Однако отличить краснокнижные первоцветы от банальных подснежников достаточно сложно. Из-за этого нарушить правила становится крайне легко.

Кроме того, сбор подснежников таит в себе и другую опасность.

«На этих цветах часто бывают клещи, а эти насекомые переносят опасные инфекции, — еще один повод для человека, нашедшего первоцветы, ограничиться только фотографией этого красивого растения», — подчеркнули представители Рослесинфорга. По материалам издания «Аргументы и факты».

Фото: wirestock/ru.freepik.com

Автор: glavred

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