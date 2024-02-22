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Штраф от 1 500 до 2 500 рублей: вскрылись все нюансы на пешеходном переходе – кто заплатит

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. По ПДД пешеходом считается любое лицо, перемещающееся пешком по дороге или пешеходной зоне, и не использующее транспортное средство, такое как автомобиль, мотоцикл и велосипед. Важно отметить, что пешеходами также могут быть лица, использующие коляски, инвалидные кресла, самокаты и другие средства передвижения. Водители обязаны уступать дорогу пешеходам на перекрестках и пешеходных переходах.

ПДД также содержат правила поведения для пешеходов, включая правила перехода дороги. Пешеходы должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам или на перекрестках. Они также должны быть внимательны к движущемуся транспорту и переходить дорогу только в безопасных местах.

С 2024 года формулировка ПРОПУСТИТЬ пешехода в ПДД была изменена на УСТУПИТЬ ДОРОГУ. Это означает, что водители должны давать пешеходам возможность безопасно перейти дорогу, если они выбрали направление движения и это явно видно для водителя.

Штраф за неуступку дороги пешеходам в 2024 году составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Этот штраф будет взыскан, если водитель не уступил дорогу пешеходам на перекрестках или пешеходных переходах. Однако штраф не будет назначен, если пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте. Как пишут ИЗВЕСТИЯ.

Фото: car-profy.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

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