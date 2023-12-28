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Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО составят не более 800 рублей в день

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Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО составят не более 800 рублей в день

Приходить водителю такие штрафы будут не чаще одного раза в сутки, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Уфимцев

Штрафы по камерам наблюдения за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, пишет ТАСС.

“Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день”, – сказал он.

Уфимцев пояснил, что в Административный кодекс придется внести некоторые изменения, чтобы штраф за отсутствие обязательной страховки приходил не чаще одного раза в сутки.

Глава ВСС также рассказал, что проверять наличие полиса предполагается только по машинам, за которыми числится нарушение ПДД, в частности, правил проезда перекрестка, разметки, или скоростного режима.

Изначально планировали запустить старт проверки ОСАГО по камерам в 2023 году, но проект ушел на 2024 год. Уфимцев подчеркнул, что эту задачу дольше откладывать нельзя, так как она нацелена на безопасность людей. Он считает, что после запуска системы полисы начнут покупать чаще. Руководитель ВСС отметил, что без ОСАГО в стране ездят порядка 2,5-3 млн человек или около 7% водителей, причем в некоторых субъектах этот показатель может достигать 10%.

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Взято отсюда

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