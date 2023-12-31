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Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

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Артисты должны были петь вместе с “отмененным” Филиппом Киркоровым

Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

Кадр из видео / YouTube-канал Филиппа Киркорова

Российские артисты Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский пострадали из-за скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает “МК”.

По информации издания, музыканты должны были исполнить совместную песню с Филиппом Киркоровым, однако из-за того, что Киркорова вырезали из эфиров, композицию зрители не увидят.

Шуфутинский заявил, что подготовил для зрителей нечто особенное и номер должен был удивить публику.

“Он меня заразил этой песней. Филипп мне сказал, что больше никого не представляет в этой композиции. Я послушал и согласился. Филипп – классный артист! Я сегодня получил удовольствие”, – сказал Шуфутинский о номере с Киркоровым.

Ранее Екатерина Мизулина обрадовалась тому, что Киркорова не будет в новогоднем эфире.

горняк

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