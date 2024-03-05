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Шутка Лаврова про Пентагон вызвала резонанс в странах Запада

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05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Реакция Сергея Лаврова на заявление главы Пентагона Ллойда Остина не заставила себя ждать. Генерал обвинил Россию в имперских амбициях и предупредил о возможности агрессивного наступления на европейские страны. Глава российского МИДа, пребывавший на переговорах в Анталии, не мог удержаться от саркастических комментариев в адрес Остина.

Российский дипломат шутливо заметил, что у главы Пентагона вырвалась оговорка по Фрейду. Он подметил, что Америке пришло в голову то, чем они реально занимаются. Именно американское руководство заинтересовано в конфронтации с Россией.

Однако Лавров не ограничился только этим – он продолжил обсуждение ситуации в Европе. По его словам, европейские государства уже не представляют никакой конкуренции для США. В последнее время США добились отказа от российского газа, а также устроили саботаж на всем известном газопроводе. В результате высоких цен на энергоресурсы, крупные европейские компании вынуждены переводить свои производства в Соединенные Штаты, где стоимость энергии значительно ниже.

Как отмечает немецкое издание Merkur, Лавров достаточно жестко посмеялся над США и их союзниками из НАТО. Своим комментарием он лишь подчеркнул пропасть, которая разделила Россию и Запад. В свете этих событий многие люди в западных странах убеждены в неизбежности столкновения сторон, и кое-кто уже начал строительство бункеров. Передает АБН24.

Фото: e-news.su

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Автор: vizitka01

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