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Швеция вступила в НАТО

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Королевство пыталось попасть в альянс почти два года

Швеция вступила в НАТО

Флаги Швеции / Фото: unsplash.com

Швеция официально вступила в НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительственной канцелярии королевства.

7 марта премьер-министр Ульф Кристерссон передал документ о присоединении страны правительству США. “Таким образом, Швеция стала членом НАТО”, – сказано в сообщении.

Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала членом альянса уже в апреле 2023-го, а вот вступлению Швеции помешали власти Турции, которые потребовали сначала выполнить обязательства по борьбе с терроризмом – отказаться от поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В январе 2024 года парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в альянс. А в конце февраля то же самое сделал и парламент Венгрии, за которым оставалось последнее слово.

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Источник

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