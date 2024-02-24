реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Шумные жители Алтайского края заплатили почти 2 млн рублей штрафов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Шумные жители Алтайского края заплатили почти 2 млн рублей штрафов

Пианино, музыка Фото: unsplash.com

Комиссии городов рассмотрели 4,6 тысяч дел, в районах и округах их было вдвое меньше — 2,4 тысячи. Самая крупная сумма штрафа оказалась за нарушение тишины

В управлении юстиции Алтайского края раскрыли суммы штрафов по административным делам за 2023 год. Всего комиссии рассмотрели более 7 тысяч дел, из них почти 3 тысячи — в Барнауле.

Так, о нарушении тишины и покоя граждан административные комиссии рассмотрели 3,3 тысячи дел. Сумма штрафов по ним составила 1,7 млн рублей.

За нарушения в области благоустройства рассматривалось около 2 тысяч дел, которые закончились для нарушителей 909 тысячами рублей штрафа.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Фото: kremlin.ru 25 февраля в стране проходят парламентские выборы. Лукашенко…

Узнать больше
Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. Проверка с…

Узнать больше
Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

По ул. Мухачева в одной из квартир произошел пожар. Прибывшие…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp