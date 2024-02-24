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Комиссии городов рассмотрели 4,6 тысяч дел, в районах и округах их было вдвое меньше — 2,4 тысячи. Самая крупная сумма штрафа оказалась за нарушение тишины

В управлении юстиции Алтайского края раскрыли суммы штрафов по административным делам за 2023 год. Всего комиссии рассмотрели более 7 тысяч дел, из них почти 3 тысячи — в Барнауле.

Так, о нарушении тишины и покоя граждан административные комиссии рассмотрели 3,3 тысячи дел. Сумма штрафов по ним составила 1,7 млн рублей.

За нарушения в области благоустройства рассматривалось около 2 тысяч дел, которые закончились для нарушителей 909 тысячами рублей штрафа.

Взято отсюда