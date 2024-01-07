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Си Цзиньпин удивил мир своим тяжёлым признанием. Китай просит русских о помощи?

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07 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Председатель КНР отметил, что некоторым китайским предприятиям сейчас приходится нелегко. А некоторые люди – с трудом находят достойную работу и удовлетворяют основные потребности своих семей. Но эти экономические проблемы находятся в центре внимания властей – подчеркнул глава китайского государства. Как пишет Дзен-канал Metametrica.

Дело в том, что 2023-й год для Китая и в самом деле был полон негативных новостей в сфере его мощной, но впадающей в застой экономики. Постпандемического восстановления объёмов так пока и не случилось. До них ещё далеко.

Сам председатель КНР об этом не говорит, но западные обозреватели указывают на погружение Китая не только в рецессию, но и в период политической нестабильности: из-за сложного маневрирования во внешней политике. Си Цзиньпин ведь заявил о грядущем объединении Китая с Тайванем, а США не намерены этого допустить.

Нелегко будет сгладить и последствия ограничений США и стран Запада на экспорт высоких технологий в Китай. С другой стороны – они провоцируют ещё более сильное сближение КНР с Россией. Энергоресурсы, которые РФ теперь поставляет в Китай по очень выгодным ценам – это важнейший фактор стабилизации китайской экономики. Кроме того, в условиях массового ухода западного, южнокорейского и японского бизнеса из России – все эти освободившиеся ниши занимают именно китайские компании.

Фото: static.mk.ru

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Автор: vizitka01

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