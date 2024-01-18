S7 переводит в сибирские аэропорты не только эмбраеры с экипажами, но и рейсы

Все дороги S7 ведут в Сибирь: снижение числа рейсов из Москвы (как внутренних, так и международных) привело к тому, что «сибирская» выручка к осени 2023 года догнала «московскую». В 2024 году компания решила перебросить в новосибирский аэропорт Толмачево вообще весь парк самолетов марки Embraer, а в Москве оставить лайнеры Airbus, часть которых не может летать из-за проблем с двигателями из США, а часть не в состоянии пересечь границу из-за бермудской двойной регистрации. Как меняются структура и флот одной из крупнейших авиакомпаний страны, узнали наши коллеги из NGS.RU.

Еще одной причиной смещения фокуса на Сибирь стали сложности с двигателями Airbus A320/А321neo, базирующихся в Москве — на них суммарно приходится почти 40% авиапарка S7. 13 из 39 самолетов этих марок этой зимой не смогли подняться в воздух, из-за чего компания объявила о сокращении ряда рейсов. При этом самолеты Boeing и Embraer, сосредоточенные в новосибирском аэропорту, подобных проблем пока не испытывают.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает, что сегодня речь идет не о переводе части авиапарка в Толмачево, а о переносе на ПМЖ в Новосибирск всех имеющихся эмбраеров вместе с экипажами. Московский же филиал продолжает сжиматься: после релокации число сотрудников офиса и летных экипажей может сократиться на 15%.

— В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в Московском регионе, — подтвердили в S7 в ответ на запрос NGS.RU. — При этом S7 Airlines предлагает части сотрудникам из Москвы продолжить работу в Новосибирском или Иркутском филиалах. Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и продолжить работу в компании.

«Уйти или из Москвы, или из компании»

— Пока еще здесь на эмбраерах работают московские экипажи, которые командируются в Новосибирск или, например, в Иркутск, — говорит источник NGS.RU в авиакомпании. — Но им уже с конца года предлагают перебраться в Новосибирск насовсем, с проживанием.

По словам основателя и главного редактора портала FrequentFlyers Ильи Шатилина, перебазирование коснулось в основном старших бортпроводников, поскольку часть летного состава в конце 2023 года S7 набрала на месте, в Сибири, пока пилоты переобучались на Embraer.

— Налет у московских экипажей очень сильно сократился, — отметил Илья Шатилин. — Им начали предлагать перевестись в Иркутск или Новосибирск с «подъемными» в размере 100 тысяч рублей, однако желающих оказалось немного.

По словам источника NGS.RU, столкнувшись с выбором, расстаться с S7 или с Москвой, многие сделали выбор в пользу первого варианта. В том числе и те, кто раньше регулярно летал в длительные командировки на восток страны.

Илья Шатилин считает главными причинами отказа от релокации меньшее число предложений на рынке труда и заработную плату, несопоставимую с московской. Несмотря на то что оклады и ставки S7 предлагает одни и те же вне зависимости от места работы, региональный коэффициент Новосибирска на 18% ниже московского — 1,8 против 2,2. В Иркутске, куда также перебазируется часть авиапарка S7, это 1,3–1,6 — при соизмеримых ценах практически на всё, кроме недвижимости. Таким образом, бортпроводник, проживающий в Москве, может получить 50 тысяч рублей при 40 часах налета, тогда как иркутянину для этого придется летать уже 80.

— В итоге не помогли даже появившиеся предложения перевода с повышением из рядовых бортпроводников в старшие и даже в инструктора, — комментирует эксперт.

Другие авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», уже заявили о готовности взять на работу ушедших из «зеленой» компании столичных бортпроводников.

— Часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные, — подтвердили представители компании.

По словам Ильи Шатилина, в случае если сотрудник решает сменить место работы, S7 сегодня игнорирует прописанный в контрактах «ценз оседлости»: отработать от двух до трех лет, чтобы покрыть стоимость обучения (400 тысяч рублей), или вернуть деньги. На время переезда эта мера фактически перестала действовать. Тем же, кто наработал стаж от пяти лет и выше, по словам эксперта, компания предлагает в качестве выходного пособия 5 средних зарплат и оплату неиспользованного отпуска. Всего получается в среднем 500–700 тысяч рублей.

Куда теперь полетим?

В январе аэропорт Толмачево, подводя итоги года, отметил, что наибольший рост пассажиропотока по сравнению с 2022 годом показали сибирские рейсы: Певек (в 9 раз), Горно-Алтайск (+319,8%), Барнаул (+307,4%), Анадырь (+232,3%), Надым (+118,8%), Игарка (+82,5%), Кемерово (+63,0%) и Ханты-Мансийск (+55,7%). Немного разбавили этот список рейсы на Махачкалу и Оренбург. Всего количество пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличилось за год на 15,1% и составило 7,712 миллиона человек.

— В 2023 году рост объемов перевозок связан с увеличением полетной программы базового авиаперевозчика S7 Airlines, — подчеркнула пресс-служба аэропорта.

Источник NGS.RU подтвердил, что весной и летом 2024 года S7 планирует ввести новые авиамаршруты из Толмачево, но когда это случится и куда они будут проложены, пока неясно. Это могут быть как внутренние рейсы, так и международные, поскольку S7 в 2023 году отменила бермудскую регистрацию своих самолетов Embraer-170, что позволило им летать и за границу тоже.

Одним из перспективных направлений может стать Казахстан — еще в декабре компания Qazaq Air возобновила закрытые весной 2023 года рейсы в Усть-Каменогорск, а с 15 января авиаперевозчик заново открыл регулярный маршрут Новосибирск — Астана дважды в неделю (в понедельник и пятницу). Российские компании тоже могут нарастить свое присутствие в этой нише.

S7, по данным аэропорта Толмачево, по итогам 2023 года также нарастила международное направление, возобновив, в частности, рейс из Новосибирска в Пекин. Именно китайская столица по итогам года приросла сильнее всего: при общем росте заграничного пассажиропотока в 1,5 раза пекинское направление выросло по сравнению с 2022 годом в 33 раза.

Что касается Москвы, по словам Ильи Шатилина, внутренние рейсы из Домодедово в 2024 году будут «резаться». В некоторые города (Нижний Новгород, Челябинск) полеты S7 прекратятся вообще, в другие (Санкт-Петербург, Волгоград, Пенза) «зеленые» летать будут, но реже, чем раньше.

— S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания, — пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. В S7 отметили, что пассажирам, купившим заранее билеты на рейсы, попавшие под оптимизацию, было предложено оформить полный возврат билета, перебронировать вылет на доступные рейсы S7 или других авиакомпаний, либо как вариант переоформить билеты на рейсы S7 Airlines со стыковкой в одном из базовых аэропортов.

О том, что сокращать число рейсов из Новосибирска компания не планирует, S7 заверила NGS.RU осенью прошлого года. В декабре компания запустила новый региональный рейс из Новосибирска в Саратов.

Взято Источник

18.01.2024