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Сибирячка бросила троих маленьких детей одних в квартире

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Старший ребенок рассказал полицейским, что мама ушла давно. При этом никакого пригодного для детей питания женщина не оставила

В Железногорске 25-летняя женщина оставила трех маленьких детей одних в комнате общежития, сообщает пресс-служба Красноярского МВД.

В полиции о том, что в одной из комнат без присмотра взрослых находятся малолетние дети, узнали через анонимное сообщение. Прибыв на месте испекторы по делам несовершеннолетних, нашли в антисанитарных условиях трех голодных детей в возрасте от одного года до пяти лет.

Сотрудники полиции передали малышей в соцучреждение, где им оказали необходимую помощь. Стражи порядка также установили, что пока дети сидели одни, их мать в течение суток пила спиртное со своей знакомой.

При этом около трех месяцев назад женщина уже бросала детей без присмотра. Тогда на нее составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и поставили на учет. Комиссия по делам несовершеннолетних признала семью находящейся в социально-опасном положении, однако сибирячка убедила профильные службы, что исправилась и ей вернули детей.

В настоящее время против женщины готовят ходатайство о лишении ее родительских прав.

Ранее жительница Барнаула возмутилась привычкой бросать маленьких детей у магазинов. Женщина призвала родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра где бы то ни было.

Взято отсюда

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