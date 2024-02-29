Кольца. Супруги Фото: unsplash.com

Женщина дала рекомендации, как заставить своего мужа работать, и оставила номер телефона. Мужчину можно будет приобрести в рассрочку

В Новосибирской области женщина решила продать своего мужа. Написанное от руки объявление, наклеенное на стену, заметили жители Здвинска, сообщает “КП-Новосибирск”.

“Продам мужа, можно в рассрочку. В почти идеальном состоянии. Если отказывается работать, то можно вырубить”.

Фотографию объявления опубликовали в Сети. Комментаторы считают, что это чья-то шутка.

Ранее сообщалось, что на одном из сайтов появилось объявление о продаже маленького ребенка. Продавец отметил в описании, что мальчик любит качели, а цена – по запросу. После этого в Новосибирске возбудили уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека. По словам матери самого ребенка, она узнала о том, что кто-то “продает” ее сына, только после того как к семье нагрянула полиция.

Взято отсюда