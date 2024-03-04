Сибиряк стал первым тройным чемпионом в истории ММА

1 марта в Катаре прошел турнир по боям без правил. Главным его событием стал бой чемпиона тяжелого и полутяжелого дивизионов Анатолия Малыхина из города Кемерово.

В схватке с чемпионом дивизиона голландцем Рейнье де Риддером два с небольшим раунда сибиряк успешно атаковал соперника. В третьем раунде де Риддер после очередной атаки попросту не смог встать. Рефери зафиксировал победу Малыхина техническим нокаутом.

Таким образом, Анатолий Малыхин стал первым бойцом в истории ММА, который смог завоевать три чемпионских пояса в разных весовых категориях.

Взято отсюда.

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