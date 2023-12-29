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Сибиряк украл елку для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной

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Сибиряк украл елку для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной

Елка. Снег. Новый год Фото: Pixabay

Похититель успел привезти спиленную елку домой к своей возлюбленной. Дерево украсили, а когда пришел полицейский, спрятали ее в ванной комнате

Предновогоднее похищение произошло в Омске. Ранее судимый местный житель украл елку со двора дома, спилив ее под самый корень, чтобы подарить дерево своей возлюбленной на Новый год, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области в Telegram-канале.

Похитителем оказался 28-летний житель соседнего от места преступления дома. Он вместе со своим старшим братом спилил дерево ножовкой, после чего отвез елку возлюбленной. Когда в квартиру нагрянула полиция, омич спрятал похищенное дерево в ванной комнате.

Елку вернули заявительнице. Теперь она стоит в одном из подъездов дома. По факту хищения проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жителя Барнаула отправят в колонию за кражу шоколадок в магазине. Его приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

Взято отсюда

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