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Сибирякам спрогнозировали теплую, но снежную погоду в ноябре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осень Фото: pixabay.com

Ноябрь в Сибири считается практически зимним месяцем с серьезными холодами, снегом и коротким днем, однако в этом году он может быть теплее обычного

В ноябре в Сибири, по предварительному прогнозу, не ожидается сильных морозов, сообщает vesiskitim.

Так, с 1 по 3 ноября днем столбики термометра покажут от +1 до +2 градусов, а ночью – от 0 до -1 градуса. С 4 по 7 ноября дневная температура составит от -2 до -3 градусов, а ночью – от -4 до -5 градусов.

Снег накроет сибирские регионы 6 ноября и, по словам синоптиков, будет выпадать почти ежедневно. Длительные осадки отметили в 19 днях ноября. Остальные же 11 дней пройдут с переменной облачностью.

С 7 по 30 ноября ночью в Сибири похолодает до -6…-10 градусов, а днем до -5 до -8 градусов.

Ранее “Толк” сообщал, что на Алтае в разгар октября установилась чрезвычайно жаркая погода. Кроме того, волна тепла захлестнула и другие сибирские регионы.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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