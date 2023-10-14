Полиция. Мигалки Фото: pixabay.com

Помимо умершей девочки, у супругов есть еще две дочери, семи и четырех лет. Сейчас идет процедура ограничения их в родительских правах

В Красноярске 35-летнему местному жителю и его 36-летней супруге предъявили обвинение из-за смерти их двухлетней дочери, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, супруги с рождения не кормили девочку мясом, молоком, рыбой, яйцами и другими необходимыми для ребенка продуктами. Из-за нехватки полезных веществ у малышки развились хроническое расстройство питания и анемия.

Кроме того, родители не показывали девочку врачам и лечили ее только у специалистов нетрадиционной медицины.

В итоге в апреле этого года девочка простудилась и спустя два дня умерла. Супруги лечили дочь самостоятельно и в больницу не обращались. Позже эксперты установили, что у ребенка был коронавирус, пишет ngs24.

Следователи возбудили против сибиряков уголовное дело по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 125 УК РФ (оставление в опасности).

По словам знакомых, семья производила впечатление благополучной. Однако, предположительно, супруги полностью исключили из своего рациона мясо, яйца, рыбу и молочную продукцию, практиковали сыроедение – ели только сырые продукты – и лечились нетрадиционной медициной.

Сами же обвиняемые отрицают, что они веганы и сыроеды. По их словам, от многих продуктов они отказались из-за проблем с ЖКТ, а детей кормили тем, что ели сами.

Несколько лет назад семья открыла свой бизнес по продаже домашнего сыродавленного масла, однако вскоре после смерти дочери закрыла его.

Ранее стало известно, что месячный ребенок блогера-сыроеда Максима Лютого умер от истощения. По словам знакомых, мужчина пытался перевести малыша на праноедение, то есть питание солнцем.

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