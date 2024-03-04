Сибирская отшельница Лыкова объяснила, почему отказалась голосовать на выборах

Агафья Лыкова – представительница семьи староверов

Агафья Лыкова / Фото: кадр из видео / YouTube-канал SERGAFAN TV

Отшельница Агафья Лыкова, проживающая в таежной части Хакасии, не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России, сообщает РИА Новости.

В республиканском избиркоме пояснили, что Лыкова не голосует из-за своих убеждений.

“У нее и паспорта-то нет”, – добавили в избиркоме.

Напомним, Агафья Лыкова – представительница семьи староверов, живших в изоляции с 1937 года, единственная оставшаяся в живых.

новости Локтевский



Источник