Сибирская отшельница Лыкова объяснила, почему отказалась голосовать на выборах

Агафья Лыкова – представительница семьи староверов
Агафья Лыкова / Фото: кадр из видео / YouTube-канал SERGAFAN TV
Отшельница Агафья Лыкова, проживающая в таежной части Хакасии, не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России, сообщает РИА Новости.
В республиканском избиркоме пояснили, что Лыкова не голосует из-за своих убеждений.
“У нее и паспорта-то нет”, – добавили в избиркоме.
Напомним, Агафья Лыкова – представительница семьи староверов, живших в изоляции с 1937 года, единственная оставшаяся в живых.
новости Локтевский
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