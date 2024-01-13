Сибирские хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль

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После лечения женщине поставили начальную стадию развития злокачественного новообразования. Оно не требует назначения курсов химии

Хирурги Томского областного онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль правого яичника 76-летней пенсионерке, рассказали в облздраве.

Женщина обратилась в медсанчасть №2 с жалобами на боль внизу живота и увеличение его в размерах. После обследования у пожилой томички выявили опухоль правого яичника и перевели в онкодиспансер на операцию.

Врачи удалили опухоль размером 50*45*44 см, кистозно-солидного строения. Она занимала весь объем брюшной полости.

“Благодаря высокому профессионализму, слаженной работе оперирующей бригады опухоль удалена крайне аккуратно, ее капсула не повреждена“, – добавил начальник облдепартамента здравоохранения Роберт Фидаров.

После лечения пациентке поставили начальную стадию развития злокачественного новообразования, которая не требует назначения курсов химиотерапии. При выполнении патогистологического исследования была поставлен диагноз “Эндометриоидная аденокарцинома”.

Ранее новосибирские врачи спасли пациентку с опухолью мозга, как у Жанны Фриске.

Взято отсюда.

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