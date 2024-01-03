Сибирские караванеры уже готовят свой дом на колесах для путешествия на Алтай

Пожилая чета путешествует под тегом “TRIPSTARIKI”

Известная пожилая чета сибирских путешественников-караванеров, то есть людей, которые предпочитают отдыхать в доме на колесах, самостоятельно выстраивая маршрут, уже готовит своего верного “коня”.

Сергей Николаевич и его жена Наталья, путешествующие под тегом “Tripstariki” уверенно заявляют – зима не разъединяет единомышленников.

Караванинг – это одно из направлений автомобильного туризма. Караванеры – люди, путешествующие на транспортных средствах, которые адаптированы для проживания. Это может быть автодом, прицеп, приспособленный для ночлега, модуль в кузов пикапа, прицеп-палатка.«Внутри караванинга также есть направление «жизнь в фургоне». Его поклонники переоборудуют для жизни микроавтобусы. Фото: ВКонтакте “Трипстарики. По Сибири с трейлером и без”

– Принято думать, что зима разводит караванеров по своим квартирам. Встречи и впрямь становятся реже. Но общаемся в мессенджерах, поддерживаем друг друга на расстоянии. Мы, к примеру, знаем как живут и какие строят планы дружественные экипажи в Северодвинске, Питере, Омске и, конечно же, в Кемерове и Новосибирске.

Сергей и Наталья уже не раз покоряли дороги Алтая, передвигаясь на автомобиле, к которому прицеплен уютный домик на двоих. Как рассказывают путешественники, не раз им приходилось просить помощи у местных – в том числе, и с ремонтом достаточно непростого по устройству автофургона. И никогда не получали отказ.

– Мы успели навестить на стоянке домик. Стоит, красавец, в ожидании весны, – делится эмоциями перед предстоящими новыми поездками Сергей Николаевич. – Мы тоже ее ждем. Но она, как и лето, быстро пролетает! Все быстролетно! Особенно с годами. А если бы нас поставили перед выбором: притормозить время или сказать – пусть летит к весне и сезону путешествий. Выбор, казалось бы, непростой. Неужели подумали, что мы захотели бы остановить ход дней? Да ни за что! Это ж невозможно…

Фото: ВКонтакте “Трипстарики. По Сибири с трейлером и без”

“Старики” говорят, что зимняя непредсказуемая погода разбудила в них непреодолимое желание вернуться в лето в горах Алтая.

– Но с этим желанием приходится бороться. Есть реалии и есть обязательства, которые надо выполнять.

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Взято отсюда