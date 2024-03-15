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Сибирские врачи спасли младенца, собрав его сердце по частям

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Сибирские врачи спасли младенца, собрав его сердце по частям

Новорожденный поступил в новосибирский центр имени Мешалкина с несовместимым с жизнью пороком сердца.

Источник фото: Новосибирский центр имени Мешалкина

Множественные патологии органа у малыша выявили в ходе УЗИ ещё во время беременности матери. Консилиум врачей посоветовал девушке прервать беременность, однако она приняла решение сохранить ребенку жизнь.

Сразу после рождения младенца медики центра провели тщательное обследование и выявили все анатомические нюансы уникального порока сердца.

Хирурги провели сложнейшую операцию по восстановлению строения сердца и буквально по частям воссоздали орган. Подобную операцию проводили во второй раз за всю историю центра. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже выписан домой, пишет пресс-служба медицинского учреждения .

Взято отсюда.

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